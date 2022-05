Boeuf Jazz à la médiathèque Le Phénix Colombelles, 20 mai 2022, Colombelles.

Boeuf Jazz à la médiathèque Le Phénix Médiathèque Le Phénix 10 rue elsa Triolet Colombelles

2022-05-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-20 20:00:00 20:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue elsa Triolet

Colombelles Calvados Colombelles

Motto Trio est le dernier projet musical du guitariste et compositeur Robin Nitram. Ces dernières années, Robin a voyagé entre Hanoi, Chicago, Londres, New-York , Madrid, Bruxelles, Lisbonne, Porto, Sienne… et de ses voyages sont nées des compositions qu’il interprète avec Nicolas Zentz à la contrebasse et Ewen Grall à la batterie. nLe trio aura à cœur d’interpréter sa musique sur scène pour emmener l’auditeur hors des sentiers battus… nRobin Nitram : guitare nNicolas Zentz : contrebasse nEwen Grall : batterie

Motto Trio est le dernier projet musical du guitariste et compositeur Robin Nitram. Ces dernières années, Robin a voyagé entre Hanoi, Chicago, Londres, New-York , Madrid, Bruxelles, Lisbonne, Porto, Sienne… et de ses…

admin@letympan.fr +33 2 50 08 62 44 https://www.letympan.fr/

Motto Trio est le dernier projet musical du guitariste et compositeur Robin Nitram. Ces dernières années, Robin a voyagé entre Hanoi, Chicago, Londres, New-York , Madrid, Bruxelles, Lisbonne, Porto, Sienne… et de ses voyages sont nées des compositions qu’il interprète avec Nicolas Zentz à la contrebasse et Ewen Grall à la batterie. nLe trio aura à cœur d’interpréter sa musique sur scène pour emmener l’auditeur hors des sentiers battus… nRobin Nitram : guitare nNicolas Zentz : contrebasse nEwen Grall : batterie

Médiathèque Le Phénix 10 rue elsa Triolet Colombelles

dernière mise à jour : 2022-05-14 par