Boeing : Overview of the Group and its activities in France Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris Ivry-sur-Seine, mardi 19 mars 2024.

Would you like to know everything about Boeing’s activities in France? What is its position in France? How is it organized? What are the aircraft manufacturer’s plans for the French market?

Join us on Tuesday, March 19 at 6pm on the IPSA campus in Paris for an English conference entitled « Overview of the Group and its activities in France », presented by Jean-Marc Fron, Managing Director of Boeing France.

Don’t miss this rare and valuable meeting!

Vous souhaitez tout savoir sur les activités de Boeing en France ? Quel est sa place en France ? Son organisation ? Quelles sont les projets de l’avionneur sur le marché français ?

Rendez-vous le mardi 19 mars à 18h sur le campus parisien de l’IPSA pour une conférence en anglais « Overview of the Group and its activities in France », qui sera présentée par le Directeur de Boeing France, Jean-Marc Fron.

Ne manquez pas cette rencontre rare et précieuse !

À propos de l’IPSA

Créée il y a plus de 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée Air et Espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris et à Toulouse, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans et un cursus Bachelor en 3 ans. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégrée au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne