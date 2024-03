Atelier boutures Bibliothèque Buffon Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 10h00 à 11h30

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Réservations à partir du 1er avril à la bibliothèque Buffon ou par téléphone au 01 55 43 25 25 pendant les heures d’ouverture.

Atelier boutures pour les enfants de 5 à 10 ans

Samedi 27 avril de 10h à 11h30

A l’auditorium de la bibliothèque Buffon (5ème étage)

Viens découvrir comment bouturer une plante ! A la bibliothèque Buffon on bouture, on fait de la récup’ et on partage sur les bienfaits des plantes.

Atelier animé par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 5 à 10 ans, sur inscription.

Inscriptions à partir du 1er avril sur place ou par téléphone au 01 55 43 25 25 pendant les heures d’ouverture.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005

Contact : +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

