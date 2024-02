Atelier d’initiation à Midjourney Médiathèque Violette Leduc Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Un atelier d’initiation à Midjourney, – générateur d’images par IA à partir d’une requête textuelle-, animé par la réalisatrice de cinéma Neary Adeline Hay.

Initiation à Midjourney. Ce programme de deux heures a pour but d’initier les participants aux principes de base de cette plateforme d’intelligence artificielle, qui permet de créer des illustrations à partir d’un texte descriptif.

Parfait pour ceux qui débutent, cet atelier propose une introduction pratique à l’univers de la création artistique assistée par l’intelligence artificielle. À partir de 12 ans.

L’intervenante. Neary Adeline Hay est une une réalisatrice et artiste franco-cambodgienne, née en 1981 au Cambodge et ayant étudié les Arts Appliqués à Paris. Elle s’est fait connaître grâce à son premier documentaire « Angkar », qui a été présenté en première au Festival International du Film de Rotterdam en 2018 et a remporté des prix dans de nombreux festivals internationaux. Son deuxième long métrage documentaire est « Eskape ». Actuellement, elle prépare son premier long métrage de fiction « Ducks », un road-trip initiatique explorant le Cambodge moderne.

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Réservations ouvertes à partir du mardi 26 mars.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Neary Adeline Hay/Midjourney Une bibliothèque futuriste, créé avec Midjourney (Extrait).