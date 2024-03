Blue Grass Ciboulette & Cie Salins-les-Bains, samedi 9 mars 2024.

Blue Grass Ciboulette & Cie Salins-les-Bains Jura

Cette fois ci, pour le mois de mars, nous vous proposons une escapade en Amérique du Nord avec de la musique blue grass, grand mère de la country.

Fidèles à nos valeurs, notre menu accompagnera le groupe « Red Barn » dont les musiciens viennent du Jura et de Saône et Loire.

Prenez vos agendas

Réservation obligatoire 03.84.73.15.74

Avec joie

L équipe de Ciboulette et compagnie 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté ciboulettetcie@gmail.com

L’événement Blue Grass Salins-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA