Visite de la Villa Palladienne Villa Palladienne Syam, mercredi 1 mai 2024.

On se transporte en Italie, sans quitter le Jura ?

À quelques minutes de Champagnole, le château de Syam, ou Villa Palladienne , a été édifié en 1818 pour Emmanuel Jobez, maître des forges toutes proches. Rachetée voila plus d’une vingtaine d’années par un couple de Jurassiens, cette splendide demeure classée Monument Historique et bâtie dans l’esprit des villas italiennes du maître Andréa Palladio, vous séduira aussi par son mobilier d’époque et son splendide parc arboré.

Visites guidées ou audio-guidées d’environ 1h30. Billetterie en ligne ou sur place.

Ouverture du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Fermeture les lundis et mardis. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:00:00

fin : 2024-11-05 18:00:00

Villa Palladienne 225 Chemin de Benaisy

Syam 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@chateaudesyam.fr

L’événement Visite de la Villa Palladienne Syam a été mis à jour le 2024-03-29 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA