Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-07 . Balade en famille avec les ânes, tous les jours pendant les vacances de Noël à la flânerie d’Audrey. Infos et réservations :

La Flânerie d’Audrey -06 08 74 31 84

Tarif famille : 40€

Tarif individuel : 15€/ad et 10€/enf Que l’hiver prochain soit rude ou doux, la balade avec les ânes est une activité de pleine nature alternative aux sports de glisse, idéale pour les personnes aimant la marche, le calme et les grands espaces. Les circuits seront adaptés aux conditions climatiques, mais avec ou sans manteau blanc, l’avantage est que cette activité peut se pratiquer dans toutes les conditions ! Rien de tel qu’une balade l’hiver prochain au pas de l’âne avec la Flânerie d’Audrey pour les amoureux du Jura ! EUR.

1 chemin du ramier

Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

