Théâtre RECITS D’AVENIR (PRESQUE) UTOPIQUE ET (CARREMENT) DESIRABLE Sellières, mercredi 1 mai 2024.

Théâtre RECITS D’AVENIR (PRESQUE) UTOPIQUE ET (CARREMENT) DESIRABLE Sellières Jura

Théâtre forum la restitution publique des ateliers.

Venez faire partie de la quarantaine de spectateurs devant qui nos acteurs amateurs enchaineront les saynètes créées plus tôt dans la journée, sur la base de unes de gazettes du futur imaginées lors d’un

atelier précédent. Vous serez invité à les modifier en remplaçant un des acteurs, et donc le propos et/ou la situation associé.

Prix libre sur réservations. Bar et petite restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 20:00:00

fin : 2024-05-01 23:00:00

Au chapiteau

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté g.hobacq@cpie-bresse-jura.org

