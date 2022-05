BLACK LIGHT à Climb Up Caen Caen, 20 mai 2022, Caen.

2022-05-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-20 23:30:00 23:30:00 Les Rives de l’Orne – 3 avenue Pierre Mendes France Climb up Caen

Lors d’une soirée exceptionnelle, découvrez les itinéraires de la salle d’escalade Climb Up dans une ambiance lumière noire et fluorescence. Il va faire tout noir. Pensez à apporter votre frontale ! nAu programme : nDès 19h, black out. Toute source de lumière sera occultée. Vous aurez alors l’occasion de braver l’obscurité et de redécouvrir nos blocs et nos voies à l’aide de lumière noire et/ou de vos frontales ! Des blocs fluos seront créés spécialement pour la soirée ! Le DJ @laohu.letigre sera présent pour vous faire danser entre deux escalades. nPossibilité de se restaurer sur place, grâce à @boulangerie.lsvivien (indice… hot dog et galette?). Matériel offert. Dress code : FLUO !!

caen@climb-up.fr +33 2 90 87 00 54 https://caen.climb-up.fr/

