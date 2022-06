Bibliotransat- Bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne, 12 juillet 2022, Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne. Bibliotransat- Bibliothèque Simone Veil Rue G-E. Clancier

Réservation obligatoire: 05 55 70 25 91. Bibliotransat dans le parc de la bibliothèque Simone Veil mardi 12 juillet à 10h30.

Sur le thème de l’Océan. Au programme: des transats et de petites histoires racontées par les bibliothécaires. Une sélection de livres est également mise à disposition. Durée: 45 minutes.

