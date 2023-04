Les apéros en bateau Berges du Tarn Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Les apéros en bateau Berges du Tarn, 23 juin 2023, Albi. Les apéros en bateau Vendredi 23 juin, 18h45 Berges du Tarn 27€/ adultes 12€/ enfant de – de 12 ans. Berges du Tarn Berges du Tarn, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.gaillacvisit.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:45:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00

2023-06-23T18:45:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00 apéros bateau

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Berges du Tarn Adresse Berges du Tarn, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Berges du Tarn Albi

Berges du Tarn Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Les apéros en bateau Berges du Tarn 2023-06-23 was last modified: by Les apéros en bateau Berges du Tarn Berges du Tarn 23 juin 2023 Albi Berges du Tarn Albi

Albi Tarn