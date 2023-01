BÉRENGÈRE, ENTRE IMAGINAIRE ET RÉALITÉ Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’Évènement: Sarthe

2023-03-02 19:00:00 – 2023-03-02 20:30:00

Par Ghislain Baury professeur agrégé et Vincent Corriol maître de conférence en histoire médiévale à l'Université du Mans et auteurs d'une biographie sur la reine Bérengère. Grâce au travail des deux historiens, cette conférence nous permettra de faire la distinction entre les idées reçues et les fantasmes entourant la Reine Bérengère de Navarre et la réalité historique.

