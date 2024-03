BENJAMIN BIOLAY + TOM BIRD (1E PARTIE) • LE MANS POP FESTIVAL Rue d’Arcole Le Mans, samedi 30 mars 2024.

Pour les 30 ans du Mans Pop Festival, Le Mans Cité Chanson, la Ville du Mans et le Palais des Congrès et de la Culture du Mans proposent BENJAMIN BIOLAY + TOM BIRD (1E PARTIE) ••• BENJAMIN BIOLAY [Pop-rock, chanson française] Après le triomphe de l’album et de la tournée « Grand Prix », Benjamin Biolay revient avec « Saint-Clair », 10e album original, qui nous rend encore plus impatient de le retrouver sur scène. Un regard unique, des mélodies irrésistibles à l’humeur rock et un opus déjà promis à tous les honneurs. Le 30 mars, ne manquez pas l’avant-dernier concert de sa longue tournée « Saint-Clair » ! ••• TOM BIRD [Chanson française] Tom Bird, c’est avant tout le récit d’un quotidien animé de poésie combiné à la force de la fragilité. Il emporte avec douceur son auditoire dans une mise à nu de l’âme. De la chanson française qui parle à chacun, chacune. ••• Tarifs de 22 à 47€. 47 47 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

