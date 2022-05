BÉNÉDICTION & MESSE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SILBERMANN Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Quirin Moselle Après une 20aine de mois de travaux, c’est le moment du recueillement, et de rendre grâce pour l’ouvrage accompli. Pour redonner l’instrument au culte et à la prière, tout commence avec la bénédiction de l’orgue restauré. les parties de la messe solennelle qui suivra seront confiées à l’orgue, l’assemblée, la chorale paroissiale et l’Ensemble Gilles Binchois, en alternance. Saint-Quirin

