Balades en calèche Taupont, 2 juillet 2022, Taupont.

Balades en calèche base de loisirs Les Belles Rives Taupont

2022-07-02 15:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 base de loisirs Les Belles Rives

Taupont Morbihan

Plo-attelage est présent l’été à la base de loisirs de Taupont pour des balades bucoliques en calèche (2 à 6 personnes maximum) vous menant vers le vieux bourg, la pépinière les hortensias du haut-bois et les abords du lac. Du 2 juillet au 28 août, la calèche est présente au lac au Duc de 15h à 18h les mardis, jeudis et dimanches. Toutes les balades sont agrémentées de commentaires et anecdotes sur l’histoire, la faune, la flore et autres sur la vie locale. nSur demande, Plo-Attelage propose également des sorties vers le canal de Nantes à Brest et des apéro-calèche à partir de 19h ainsi que des balades à la journée sur réservation.

ploattelage@gmail.com +33 6 04 41 90 62

