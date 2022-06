Balade découverte de l’étang de Léon Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Léon

Balade découverte de l’étang de Léon Léon, 5 juillet 2022, Léon. Balade découverte de l’étang de Léon

Berges du Lac Léon Landes

2022-07-05 09:30:00 – 2022-07-05 12:00:00 Léon

Landes Léon Paysage, faune et flore : les secrets de l’étang.

Durée : 2 h 30

Difficulté : Facile

Sur réservation : 05 58 77 01 64 Paysage, faune et flore : les secrets de l’étang.

Durée : 2 h 30

Difficulté : Facile

Sur réservation : 05 58 77 01 64 +33 5 58 77 01 64 Paysage, faune et flore : les secrets de l’étang.

Durée : 2 h 30

Difficulté : Facile

Sur réservation : 05 58 77 01 64 Laurent.S CG 40

Léon

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Léon Autres Lieu Léon Adresse Berges du Lac Léon Landes Ville Léon lieuville Léon Departement Landes

Léon Léon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leon/

Balade découverte de l’étang de Léon Léon 2022-07-05 was last modified: by Balade découverte de l’étang de Léon Léon Léon 5 juillet 2022 Berges du lac Léon Landes

Léon Landes