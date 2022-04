Balade cyclosylvicole Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Balade cyclosylvicole Haguenau, 26 juin 2022, Haguenau. Balade cyclosylvicole Haguenau

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 17:00:00

Haguenau Bas-Rhin Haguenau EUR Partez à la rencontre des forestiers de la forêt indivise de Haguenau en vélo. Tout au long du chemin, des explications vous seront données sur la gestion forestière mise en place par l’ONF, les différents peuplements existants, les caractéristiques patrimoniales de la forêt, les effets du changement climatique sur la forêt et les mesures mises en place par l’ONF pour les atténuer ! Prévoir chaussures et vêtements adaptés à une balade en vélo. Venir avec son vélo. Casque obligatoire pour les enfants. – Faire découvrir le métier de forestier au grand public ;

– Sensibiliser aux différents usages de la forêt ;

– Sensibiliser aux conséquences du changement climatique

