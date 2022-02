Balade contée des petits Tréhorenteuc, 27 mai 2022, Tréhorenteuc.

Balade contée des petits Parking P1 Val sans retour Office de Tourisme Tréhorenteuc

2022-05-27 10:15:00 – 2022-05-27 11:45:00 Parking P1 Val sans retour Office de Tourisme

Tréhorenteuc Morbihan Tréhorenteuc

LindyLou et Julie vous emmènent dans le fabuleux val sans retour. Elles vous content avec plaisir de belles histoires pour faire rêver les petits et même les grands.

Rendez-vous à 10h15 au parking P1 de l’arbre d’or à Tréhorenteuc pour une balade de 2km, soit 1h30.

Les mardis et vendredis des vacances de printemps.

Cette balade est à destination des enfants de 4 à 10 ans, accompagnés de leurs parents. Le tarif est unique.

Côté pratique :

– COVID-19 : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique fortement conseillé.

– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette)

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation en ligne sur www.broceliande-vacances.com

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (sauf annulation exceptionnelle par l’Office de Tourisme)

Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

contact@broceliande-vacances.com +33 2 97 22 36 43

LindyLou et Julie vous emmènent dans le fabuleux val sans retour. Elles vous content avec plaisir de belles histoires pour faire rêver les petits et même les grands.

Rendez-vous à 10h15 au parking P1 de l’arbre d’or à Tréhorenteuc pour une balade de 2km, soit 1h30.

Les mardis et vendredis des vacances de printemps.

Cette balade est à destination des enfants de 4 à 10 ans, accompagnés de leurs parents. Le tarif est unique.

Côté pratique :

– COVID-19 : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique fortement conseillé.

– Prévoir chaussures adaptées à la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé à grimper,…) et porte-bébé (impraticable en poussette)

– L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

– Réservation en ligne sur www.broceliande-vacances.com

– Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

– Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (sauf annulation exceptionnelle par l’Office de Tourisme)

Renseignements : 02 97 22 36 43 ou contact@broceliande-vacances.com

Parking P1 Val sans retour Office de Tourisme Tréhorenteuc

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande