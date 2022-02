BACK TO THE FLOYD – UNE AVENTURE SYMPHONIQUE Le Mans, 6 mai 2022, Le Mans.

BACK TO THE FLOYD – UNE AVENTURE SYMPHONIQUE Antarès 2 Avenue Antares Le Mans

2022-05-06 – 2022-05-06 Antarès 2 Avenue Antares

Le Mans Sarthe

EUR BACK TO THE FLOYD, une aventure symphonique.



Et si Pink Floyd se reformait le temps d’un soir, accompagné d’un orchestre symphonique ?



C’est à cette question extravagante que BACK TO THE FLOYD se plaît à répondre en croisant la baguette du chef d’orchestre et celles, un peu plus abîmées, du batteur de rock. Venez voyager au cœur de l’univers des créateurs de “The Dark Side of the Moon” pour une singulière expérience musicale, visuelle et spirituelle doublée d’une exaltante saveur symphonique.



Jusqu’à maintenant, il y avait deux types de personnes : ceux qui ont eu la chance de voir Pink Floyd en concert et ceux qui ont dû se contenter des DVD ou des VHS du groupe. C’est donc dans la plus pure tradition « floydienne » que BACK TO THE FLOYD vous propose de remonter le temps sans jamais oublier de rendre à Pink Floyd ce qui appartiendra toujours à Pink Floyd : leurs mémorables chefs-d’œuvre.



Durée : 2h30 avec entracte



Distribution :

Chant et guitares : Cyril JABLONKA

Chant et guitares : Christophe RECORDON

Chant et Basse : Yvon BOURDON

Claviers : Pascal MERCIER

Saxophone et Percussions : Daniel NOWACKI

Batterie : Franck VAUDEY

Chœurs : Renya KETOGLO, Cécile CUVELIER et Clara BANKKS

Direction Orchestre Symphonique : François CLERCX

Arrangements : Simon FACHE

Production : Samedi Soir Productions

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

billetterielemans@citylive.fr +33 2 43 84 67 00 https://www.antareslemans.com/

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

