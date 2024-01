Spectacle audio-visuel-electro-tradi « Txaptrax » Avenue du Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 30 mars 2024.

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Lors du Catach Festival 7#, 5 artistes se sont connectés et ont improvisé autour de la Txalaparta, cet instrument sonore au chant primitif qui, après semblait presqu tombé dans l’oubli, mais connaît un fort regain d’intérêt aujourd’hui. A la suite de ce concert, Catach et les artistes ont lancé la création d’un spectacle Audio-Visuel-Electro-Traditionnel : TXAPTRAX.

Le groupe sera en résidence à Saint-Martin de Seignanx durant 3 semaines en mars 2024 afin de donner son premier concert à la Chapelle : le résultat d’un travail entre musiciens et scénographe.

Pénétrez dans un univers sonore et visuel, dans cette musique dans la joie, dans la transe et dans la danse.

RDV à 21h

Txalaparta : Txomin Dhers (Kimu Txalparta) & Bixente Etchegaray (Kalakan)

Synthé analogiques : Pierre Loustaunau (Petit Fantôme) & Peio Erramouspe (Haïra)

Scénographie intéractive : Youri Fernandez, artiste plasticien.

Avenue du Quartier Neuf Chapelle

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine catach@catach.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Seignanx