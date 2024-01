Repas dansant Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer, samedi 23 mars 2024.

Dives-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Ce repas dansant sera l’occasion de se réunir et de partager des moments conviviaux consacrés à la musique et à la danse, autour d’un bon repas !

Tarif et détails à venir.

Ce repas dansant sera l’occasion de se réunir et de partager des moments conviviaux consacrés à la musique et à la danse, autour d’un bon repas !

Tarif et détails à venir.

.

Avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Espace Nelson Mandela

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge