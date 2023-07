Thé dansant Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer, 20 septembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Envie de vous amuser et de danser ? C’est le moment de venir vous déhancher sur les notes enflammées d’un orchestre au top de sa forme !.

2023-09-20 14:30:00 fin : 2023-09-20 18:30:00. .

Avenue de la Liberté 8 mai 1945 Espace Nelson Mandela

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Feel like having some fun and dancing? Now’s the time to sway to the fiery notes of a top-notch orchestra!

¿Te apetece divertirte y bailar? Ahora es el momento de bailar al son de una orquesta en plena forma

Lust auf Spaß und Tanz? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu den feurigen Noten eines Orchesters in Topform das Tanzbein zu schwingen!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité