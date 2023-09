SMASHED 2 – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 29 mars 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Mélange sensationnel de virtuosité en mouvement, Smashed s’inspire du Tanztheatre de Pina Bausch avec une succession de tableaux vivants. Mais dans Smashed 2, Gandini Juggling inverse les rôles et met en scène 7 jongleuses, qui prennent le rôle des hommes, pour donner un coup de frais et d’acidité à son grand classique! Payant – Réservation conseillée..

2024-03-29 20:30:00 fin : 2024-03-29 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



A sensational blend of virtuosity in movement, Smashed is inspired by Pina Bausch’s Tanztheatre, with a succession of lively tableaux. But in Smashed 2, Gandini Juggling reverses the roles and features 7 female jugglers, who take on the roles of men, to give a fresh, acidic twist to its great classic! Paying – Booking recommended.

Sensacional mezcla de virtuosismo en movimiento, Smashed se inspira en el Tanztheatre de Pina Bausch, con una sucesión de cuadros animados. Pero en Smashed 2, Gandini Juggling invierte los papeles, con 7 mujeres malabaristas que asumen los papeles de los hombres, ¡para dar un toque fresco y picante a su gran clásico! De pago – Se recomienda reservar.

Smashed ist eine sensationelle Mischung aus bewegter Virtuosität, inspiriert von Pina Bauschs Tanztheater mit einer Abfolge von Tableaux vivants. In Smashed 2 dreht Gandini Juggling den Spieß um und lässt sieben Jongleurinnen in die Rolle der Männer schlüpfen, um dem Klassiker einen frischen und säuerlichen Anstrich zu verleihen! Kostenpflichtig – Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT BEZIERS MEDITERRANEE