AVEC POP AU PARC, METTEZ DU POP POP POP DANS VOTRE ÉTÉ ! Sablé-sur-Sarthe, 1 juillet 2022, Sablé-sur-Sarthe.

AVEC POP AU PARC, METTEZ DU POP POP POP DANS VOTRE ÉTÉ ! Sablé-sur-Sarthe

2022-07-01 14:00:00 – 2022-07-03

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Du 1er au 3 juillet, POP au PARC donne des couleurs au Parc du Château de Sablé, métamorphosé pour l’occasion. Nouveau temps fort de l’été, ce festival gratuit et ouvert à tous est dédié aux musiques actuelles, à la pop culture et à la nature. Concerts, spectacles, chanson jeune public, entresorts et autres animations sont à découvrir en famille et entre amis. Trois jours de fête, d’émotions, de partage et de POP bien sûr, pour commencer l’été avec une bouffée d’air vivifiante !

Un festival unique pour trois journées particulières

Une soirée électrique. POP au PARC démarre dès le vendredi 1er juillet avec une soirée placée sous le signe de la découverte ! Deux jeunes talents viennent enflammer le Parc du Château. On commence avec Kalika, nouvelle figure de la trash pop française, aux paroles crues et à la musique frappante d’originalité. L’artiste avignonnaise laissera place au phénomène musical cubain Cimafunk ! Véritable bête de scène, le chanteur fusionne le funk et la salsa pour proposer une musique festive et dansante à l’énergie contagieuse. La soirée sera ponctuée par les deux DJ Salut les Scopains, bal décalé au kitch assuré mettant le vinyle à l’honneur !

Une soirée musiques populaires. POP au PARC poursuit son exploration musicale le samedi 2 juillet avec la programmation de deux artistes dont la renommée n’est plus à faire ! La Caravane Passe présente son 6e album Nomadic Spirit. Le métissage – hip-hop, swing, jazz manouche, chanson française, musiques tsiganes et balkaniques – et l’esprit vagabond sont les marques de fabrique du fameux quintette. La soirée se poursuit en compagnie de Gauvain Sers, qui porte fièrement les couleurs de la chanson française avec ses histoires tendres et

poignantes. L’artiste aux deux disques de platine nous enchantera avec son nouvel opus,Ta place dans ce monde, petit bijou poétique et engagé.

Une journée dédiée aux mômes, à laur famille et aux amis. Le dimanche 3 juillet après-midi, un parcours entre chanson pour enfants, cirque est nature est proposé ! Auteur reconnu dans l’univers de la chanson pour enfants, Pascal Parisot nous fait découvrir le meilleur de son répertoire sur la grande scène de POP au PARC. Virginie Capizzi et ses acolytes musiciens s’emparent quant à eux des mots malicieux du crooner Claude Nougaro pour les faire résonner au creux des jeunes oreilles. Enfin, les Olifan nous embarquent en chanson dans l’univers des corsaires, invitant toute la famille à chanter et danser !

Deux belles propositions de cirque raviront petits et grands. Camille Judic présente Peau d’âme, un solo d’acrobaties aériennes, délicat et envoûtant. Le trio Tripotes la compagnie propose Encore une fois, un spectacle virtuose mixant jonglage et exploits renversants !

Plusieurs entresorts viennent ponctuer cet après-midi entre générations. L’incroyable Carrousel de la compagnie Titanos transporte les plus jeunes dans un univers de bric et de broc où il est interdit de ne pas s’amuser ! Enfin, pour repartir avec un souvenir mémorable de POP au PARC, petits et grands peuvent se faire tirer le portrait dans la Paf Box. Fou rire garanti !

Bien plus que des concerts et des spectacles !

Une décoration originale du Parc. Le collectif de créateurs Zarmine conçoit le décor fabuleux et de l’atmosphère colorée. Leurs installations florales, poétiques et lumineuses, créent la surprise et nourrissent l’imaginaire. Une véritable invitation à l’émerveillement !

Une radio éphémère. La POP Radio Houlala accompagne le public pendant trois jours dans les coulisses du festival : émissions sur la POP culture, interviews d’artistes et de festivaliers… En studio les vendredi et samedi, l’équipe de la Houlala Cie s’installe dans le Parc du Château le dimanche après-midi pour être au plus près des spectateurs.

Une fresque participative. Régis Léger, alias Dugudus, graphiste de l’évènement, accompagne un projet de fresque avec différents groupes qui participent à des ateliers de création. Le public est aussi invité à participer à la réalisation de cette oeuvre géante, exposée dans le Parc du Château le dimanche.

Une promenade ambulante. Quelques associations, commerçants et camelots seront invités à présenter leurs initiatives en lien avec la nature et la pop culture le long de la Promenade, installée en haut du Parc du Château.

Pop au Parc, c’est un festival gratuit, ouvert à tous, autour des musiques actuelles et de la culture Pop !

Billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 http://www.lentracte-sable.fr/pop-au-parc/

