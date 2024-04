Ateliers Mosaïque Enfants/Adultes Curiosités d’Art Mercurey Mercurey, samedi 13 avril 2024.

Ateliers Mosaïque pour Enfants et Adultes:

Partage d’expérience de pratique (25 années d’exploration technique). Accompagnement pour vos premiers pas en mosaïque puis pour vos projets plus développés.

Création en mosaïque contemporaine: Comment « dire » ce que je vois, ce que je sens, ce dont j’ai envie. Comment simplement jouer avec les couleurs et découpes selon mon envie. Vivre des moments légers, ressourçants qui font du bien, au milieu de magnifiques paysages inspirants.

Mosaic Workshops for Children and Adults: Sharing of practical experience (25 years of technical exploration). Support for your first steps in mosaic and then for your more developed projects.

Contemporary mosaic creation: How to « say » what I see, what I feel, what I want. How to simply play with the colors and cutouts according to my desire. Live light and rejuvenating moments that make feel good, near beautiful inspiring landscapes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

Curiosités d’Art Mercurey 1 rue de Mercurey

Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sylvieguigues2021@gmail.com

