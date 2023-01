Ateliers Blabl’arts Aire-sur-l’Adour, 26 avril 2023, Aire-sur-l'Adour OT Aire sur l'Adour Aire-sur-l'Adour.

Ateliers Blabl’arts

Médiathèque Passage des cultures Aire-sur-l’Adour Landes Passage des cultures Médiathèque

2023-04-26 11:00:00 – 2023-04-26

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour

Landes

Aire-sur-l’Adour

EUR A la croisée des différentes cultures, francophones et non francophones sont invités à se retrouver pour des ateliers

artistiques. L’occasion de se rencontrer autrement, de parler et de se découvrir en créant.

Adulte

Les nouveaux ateliers Blabl’arts s’articuleront autour des techniques d’arts plastiques avec Bénédicte Laborde-Sidonie.

Les thématiques abordées seront le livre, les empreintes et différentes propositions autour du papier.

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit

Sur inscription :

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

A la croisée des différentes cultures, francophones et non francophones sont invités à se retrouver pour des ateliers

artistiques. L’occasion de se rencontrer autrement, de parler et de se découvrir en créant.

Adulte

Les nouveaux ateliers Blabl’arts s’articuleront autour des techniques d’arts plastiques avec Bénédicte Laborde-Sidonie.

Les thématiques abordées seront le livre, les empreintes et différentes propositions autour du papier.

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Gratuit

Sur inscription :

05.58.51.34.04 / mediatheque@cdcaire.org

+33 5 58 51 34 04

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2023-01-12 par OT Aire sur l’Adour