ATELIER TORCHIS Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Catégories d’évènement: Sarthe

Tuffé Val de la Chéronne

ATELIER TORCHIS Tuffé Val de la Chéronne, 17 août 2022, Tuffé Val de la Chéronne. ATELIER TORCHIS Tuffé Val de la Chéronne

2022-08-17 – 2022-08-17

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe Tuffé Val de la Chéronne En compagnie d’un guide-conférencier, venez observer ce matériau traditionnel avant de monter collectivement une structure en pan-de-bois et de réaliser la préparation de la terre et de la mettre en œuvre. Gratuit. Réservation auprès du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois ou auprès des Amis de l’abbaye, 06 41 82 50 93 +33 2 43 60 72 77 En compagnie d’un guide-conférencier, venez observer ce matériau traditionnel avant de monter collectivement une structure en pan-de-bois et de réaliser la préparation de la terre et de la mettre en œuvre. Gratuit. Réservation auprès du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois ou auprès des Amis de l’abbaye, 06 41 82 50 93 Tuffé Val de la Chéronne

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne Autres Lieu Tuffé Val de la Chéronne Adresse Ville Tuffé Val de la Chéronne lieuville Tuffé Val de la Chéronne Departement Sarthe

Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tuffe-val-de-la-cheronne/

ATELIER TORCHIS Tuffé Val de la Chéronne 2022-08-17 was last modified: by ATELIER TORCHIS Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne 17 août 2022 sarthe Tuffé-Val-de-la-Chéronne

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe