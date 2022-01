Atelier peinture préhistorique Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Landes

Atelier peinture préhistorique Brassempouy, 18 février 2022, Brassempouy. Atelier peinture préhistorique PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

2022-02-18 15:15:00 – 2022-02-18 PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée

Brassempouy Landes Brassempouy EUR 4 Sur un fac-similé de paroi de grotte, avec les mêmes colorants que nos ancêtres, venez peindre le bestiaire de la Préhistoire.

Atelier pour enfants (à partir de 3 ans) et adultes. durée de l’atelier environ 45 mn.

Réservation conseillée (places limitées)

En supplément du billet d’entrée. Sur un fac-similé de paroi de grotte, avec les mêmes colorants que nos ancêtres, venez peindre le bestiaire de la Préhistoire.

Atelier pour enfants (à partir de 3 ans) et adultes. durée de l’atelier environ 45 mn.

Réservation conseillée (places limitées). En supplément du billet d’entrée. +33 5 58 89 21 73 Sur un fac-similé de paroi de grotte, avec les mêmes colorants que nos ancêtres, venez peindre le bestiaire de la Préhistoire.

Atelier pour enfants (à partir de 3 ans) et adultes. durée de l’atelier environ 45 mn.

Réservation conseillée (places limitées)

En supplément du billet d’entrée. Maison et ArchéoParc de la Dame

PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

dernière mise à jour : 2022-01-21 par Landes Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Brassempouy, Landes Autres Lieu Brassempouy Adresse PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Ville Brassempouy lieuville PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du musée Brassempouy

Brassempouy Brassempouy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brassempouy/