ATELIER NATURE : ‘A LA DECOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES’ Geville Geville Catégories d’évènement: Geville

Meuse

ATELIER NATURE : ‘A LA DECOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES’ Geville, 21 mai 2022, Geville. ATELIER NATURE : ‘A LA DECOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES’ Geville

2022-05-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 12:00:00 12:00:00

Geville Meuse Geville Par leurs mouvements sur les fleurs, les insectes pollinisateurs transportent le pollen de l’une à l’autre et assurent ainsi la fécondation de celles-ci. La reproduction est alors possible et les fleurs ainsi pollinisées pourront produire des graines.

Plus de 80 % des espèces de plantes sont pollinisées par des insectes ! >> Loin de se réduire aux abeilles de nos ruchers, de nombreux autres insectes y participent et sont complémentaires : papillons, mouches, abeilles, … Les abeilles sauvages jouent un rôle particulièrement important, mais elles sont souvent méconnues ou confondues avec leur cousines les abeilles domestiques. • Qui sont-elles ? Comment les différencier des mouches et des guêpes ? Comment les capturer ?

• En quoi sont-elles différentes des abeilles domestiques ? Où les retrouver et comment les favoriser chez soi ? >> Programme

• Au cours d’une promenade familiale dans une prairie, Karine, animatrice de l’association Apicool, vous fera découvrir les abeilles sauvages et leur rôle dans la nature. >> Ouvert aux enfants dès 8 ans / maximum 20 personnes / sur inscription ! << Pourrait être reportée en cas de pluie etienne.villeneuvedejanti@pnr-lorraine.com +33 6 42 17 25 33 http://apicool.org/ Geville

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Geville, Meuse Autres Lieu Geville Adresse Ville Geville lieuville Geville Departement Meuse

Geville Geville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geville/

ATELIER NATURE : ‘A LA DECOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES’ Geville 2022-05-21 was last modified: by ATELIER NATURE : ‘A LA DECOUVERTE DES ABEILLES SAUVAGES’ Geville Geville 21 mai 2022 Geville Meuse

Geville Meuse