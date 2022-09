Atelier ménage zéro déchet Erstein Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-10-08 14:00:00 – 2022-10-08 15:30:00

Bas-Rhin Erstein EUR Vous apprendrez et ferez votre lessive et nettoyant multi usage. Vous pourrez poser vos questions a @demande_a_jo.

En plus de vos produits fabriqués sur place, vous repartirez avec un livret complet et une surprise pour chaque participant. +33 6 88 60 14 81 Erstein

