Atelier jeunes archéos : Fiat Lux Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Val-d'Oise

Atelier jeunes archéos : Fiat Lux Louvres, 4 mars 2022, Louvres. Atelier jeunes archéos : Fiat Lux Archéa – Musée archéologique 56 rue de Paris Louvres

2022-03-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-04 16:30:00 16:30:00 Archéa – Musée archéologique 56 rue de Paris

Louvres Val-d’Oise Louvres EUR 5 5 Un atelier pour fabriquer sa propre lampe à huile! archea-info@roissypaysdefrance.fr +33 1 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Archéa – Musée archéologique 56 rue de Paris Louvres

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de Tourisme Grand Roissy

Détails Catégories d’évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Louvres Adresse Archéa - Musée archéologique 56 rue de Paris Ville Louvres lieuville Archéa - Musée archéologique 56 rue de Paris Louvres Departement Val-d'Oise

Louvres Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/

Atelier jeunes archéos : Fiat Lux Louvres 2022-03-04 was last modified: by Atelier jeunes archéos : Fiat Lux Louvres Louvres 4 mars 2022 Louvres val d'oise

Louvres Val-d'Oise