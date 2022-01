Atelier en famille – peinture : quelle belle assiette ! Samadet Samadet Catégories d’évènement: Landes

Samadet

Atelier en famille – peinture : quelle belle assiette ! Samadet, 16 février 2022, Samadet. Atelier en famille – peinture : quelle belle assiette ! Route d’Hagetmau Musée de la Faïence Samadet

2022-02-16 15:00:00 – 2022-02-16 17:30:00 Route d’Hagetmau Musée de la Faïence

Samadet Landes Samadet Vous êtes curieux et intéressés par une activité créative à partager avec vos enfants ? Pourquoi ne pas vous essayer à la peinture sur assiette et créer votre propre modèle. Dès 8 ans – 15 places sur réservation jusqu’au jour J à midi. Vous êtes curieux et intéressés par une activité créative à partager avec vos enfants ? Pourquoi ne pas vous essayer à la peinture sur assiette et créer votre propre modèle. Dès 8 ans – 15 places sur réservation jusqu’au jour J à midi. +33 5 58 79 13 00 Vous êtes curieux et intéressés par une activité créative à partager avec vos enfants ? Pourquoi ne pas vous essayer à la peinture sur assiette et créer votre propre modèle. Dès 8 ans – 15 places sur réservation jusqu’au jour J à midi. F.Belotti_MFAT_Dpt40

Route d’Hagetmau Musée de la Faïence Samadet

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Landes Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Samadet Autres Lieu Samadet Adresse Route d'Hagetmau Musée de la Faïence Ville Samadet lieuville Route d'Hagetmau Musée de la Faïence Samadet Departement Landes

Samadet Samadet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samadet/

Atelier en famille – peinture : quelle belle assiette ! Samadet 2022-02-16 was last modified: by Atelier en famille – peinture : quelle belle assiette ! Samadet Samadet 16 février 2022 Landes Samadet

Samadet Landes