Atelier émaillage cuisson raku au Château des Fossés et rando en forêt de Retz Haramont, samedi 9 mars 2024.

Atelier émaillage cuisson raku au Château des Fossés et rando en forêt de Retz Haramont Aisne

Randonnée en forêt de Retz (2h environ), pique-nique et atelier émaillage/décoration/cuisson raku avec la céramiste Isabelle Verchuren au Château des Fossés à Haramont.

A l’aide de cire, nous dessinerons les endroits où la fumée noire apparaîtra. Le reste sera émaillé à l’aide de pâte de verre. Puis dans la foulée nous cuirons nos bols et poissons dans un four à gaz en plein air en 1h façon japonaise (raku) et sortirons nos pièces incandescentes du four pour les mettre dans de la sciure afin qu’elles s’enfument, puis nous les laverons.

Durée de l’atelier 3h-3h30.

RDV à 11h à Haramont (lieu précis à l’inscription)

Prendre votre pique-nique (abri en cas de temps non adéquat)

Réservation obligatoire 5050 50 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 11:00:00

fin : 2024-03-09 17:30:00

Route Vallée de Baudrimont

Haramont 02600 Aisne Hauts-de-France contact@bolsdair.fr

