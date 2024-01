La Biscuiterie – Concert MONSTERS OF TRIBUTE ROCK : BLOODY ROSIE + ED HUNTERS + GUNS FOR ILLUSION 53 Rue Paul Doucet Château-Thierry, samedi 4 mai 2024.

Château-Thierry Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:00:00

fin : 2024-05-04

Après un passage SOLD OUT l’an passé à La Biscuiterie, le Monster Of Tribute Rock est de retour pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable !

En partenariat avec Powerlive Events et Underground Investigation /

Découvrez et redécouvrez le rock, rendez-vous à la Biscuiterie le samedi 4 mai 2024, ouverture métal market 16h – Début des concerts 20h.

MONSTERS OF TRIBUTE ROCK

Le concept de Monsters Of Tribute Rock ? Monter une programmation représentative des groupes ayant assuré les têtes d’affiches lors des légendaires festivals de Donington Park (UK) dans les années 80. Avec plus de 100000 spectateur.rice.s, l’évènement Monsters Of Rock a marqué l’histoire du Hard Rock, en inaugurant les rassemblements de grande ampleur, qui ont franchi les frontières du Royaume Uni à partir de 1983. Permettant ainsi à un large public d’assister aux premiers méga shows de groupes comme Kiss, Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, ZZ Top, Guns ‘N’ Roses, Status Quo, Bon Jovi ou encore AC/DC. C’est dans cet esprit, que vous retrouverez sur scène 3 groupes incontournables, parmi les meilleurs tributes européens, pour interpréter le meilleur d’AC/DC, IRON MAIDEN et GUNS ‘N’ ROSES.

Infos et réservation

https://my.weezevent.com/monsters-of-tribute-rock-bloody-rosie-ed-hunters-guns-for-illusion?_gl=1*11me944*_gcl_au*MTY5NTg2MjkyNy4xNjk2MjM5NjU0*_ga*MzQ1NTQ3MTI5LjE2OTUyMDU1NTQ.*_ga_39H9VBFX7G*MTY5NzYyMjUwNS4yODkuMS4xNjk3NjI0OTk0LjU2LjAuMA..

09.88.18.22.34

contact@labiscuiterie.org

Tarif Plein Prévente : 11€

Tarif Réduit Prévente : 8€

Tarif Plein : 14€

Tarif Réduit : 11€

.

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



