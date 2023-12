Visite « Entre les mains du soldat : 10 objets de la Grande Guerre » (pour les 12-15 ans) D895 Oulches-la-Vallée-Foulon, 3 mai 2024, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 14:00:00

fin : 2024-05-03 15:00:00

Une première approche de la Caverne dédiée aux 12-15 ans….

Une première approche de la Caverne dédiée aux 12-15 ans…

Découvrez la vie au jour le jour des combattants de la Grande Guerre. Casque, fusil, pelle de tranchée… à l’aide d’objets de la Grande Guerre et de la parole de ceux qui l’ont vécue, entrez en contact avec ces hommes et ces femmes pris dans l’horreur de la guerre des tranchées.

Cette visite d’une heure à l’intérieur de la Caverne du Dragon mène l’adolescent à comprendre le quotidien des hommes au front, quel que soit leur uniforme, pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, en se plaçant à hauteur d’homme. Il est ainsi amené à manipuler et à comprendre des objets d’époque et à comprendre par lui-même la vie d’un combattant. Une expérience unique pour apprendre autrement.

RV les mercredis et vendredis (uniquement durant la période des vacances scolaires) à la Caverne du Dragon à 14h !

9 .

D895

Oulches-la-Vallée-Foulon 02160 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-14 par SIM Hauts-de-France – OT du Pays de Laon