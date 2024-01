LES RDV DANSÉS DE L’ÉCHANGEUR AVEC Bérénice Legrand Château-Thierry, lundi 6 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 19:00:00

fin : 2024-05-06 20:30:00

Cette année, L’échangeur – CDCN vous propose de venir découvrir par la pratique l’univers artistique des chorégraphes accueilli·e·s.

6 lundis soirs dans l’année

19h-20h30 l 5 € par atelier

à L’échangeur – CDCN – 53 rue Paul Doucet Château-Thierry

Rendez-vous lundi 6 MAI à 19h pour danser avec Bérénice Legrand.

L’artiste :

La compagnie La Ruse soutient les projets initiés par Bérénice Legrand et rassemble toujours des complices (rusé.e.s) venant de divers champs artistiques, engagés et sensibles à la mise en œuvre de projets artistiques immergés au cœur de territoires et de la société.

Créée en 2013, La Ruse est engagée dans la création et la diffusion de dispositifs toujours résolument interActifs. Ce désir permanent à fabriquer des projets collaboratifs avec les publics est, pour La Ruse, sa manière de défendre le spectacle vivant comme un espace d’expériences.

Tous les projets artistiques conçus par la compagnie (spectacles, performances, ateliers, visites in situ …) oeuvrent à infiltrer la question du corps, du corps en mouvement et du sensible dans le quotidien de chacun. Par une approche ouverte sur la créativité, le détournement, le(s) jeu(x), La Ruse cherche à faire émerger l’art comme une nécessité sociale et sociétale.

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France



