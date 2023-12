Concert des Jazz’Titudes à Sissonne : « Little Bob Blues Bastards » 39 Rue de Laon Sissonne Catégories d’Évènement: Aisne

Concert des Jazz'Titudes à Sissonne : « Little Bob Blues Bastards » 39 Rue de Laon Sissonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04 . L’une des dernières légendes vivantes du blues/rock français : 45 ans de carrière, 23 disques au compteur et plusieurs centaines de concerts à travers les décennies ! Accompagné de son groupe les « Blues Bastards », Little Bob revisite en live un demi siècle de passion pour le rock et le blues, du british blues aux racines américaines. RV dans l’Espace Culturel de Sissonne à partir de 20h30 ! 18 .

39 Rue de Laon

Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France

