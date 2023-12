Visite thématique sur le Chemin des Dames : « La Caverne du Dragon « comme avant ! » RD 18 CD Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’Évènement: Aisne

fin : 2024-05-04 21:15:00 . Savez-vous que la Caverne se visitait dès 1919 ? Les visiteurs sont invités à pénétrer dans la Caverne du Dragon par l’ancienne entrée pour suivre le guide à la découverte de la Caverne du Dragon à… la lampe de poche ! RV à la Caverne du Dragon à 20h ! (durée : 1h15 / déconseillée aux moins de 12 ans / pas de lampe torche) 0 .

