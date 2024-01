Ouverture de la Maison des Métiers d’Art à Laon Laon, samedi 4 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-04 19:00:00

Une bonne adresse pour des cadeaux originaux et précieux de fin d’année !

Le refuge du Petit-Saint-Vincent, écrin de la cité médiévale, abrite les Métiers d’Art de Picardie qui sauront vous faire partager leur passion de l’excellence et du beau.

Et ce week-end, venez les rencontrer à l’occasion de la Journée Européenne des Métiers d’Art !

RV dans les locaux du Petit-Saint-Vincent (de 11h à 19h le samedi 06/04, et de 11h à 18h le dimanche 07/04)…

1 rue Saint-Martin

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France lesmetiersdartdepicardie@gmail.com



