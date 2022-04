Atelier Earthing, 5 sens et pleine conscience Bouxwiller, 16 juillet 2022, Bouxwiller.

Atelier Earthing, 5 sens et pleine conscience Bouxwiller

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 11:30:00

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

Dans le cadre des animations estivales, l’office du toursime organise en collaboration avec Manuela Peschmann un atelier «Earthing, 5 sens et pleine conscience».

Ce cours est une initiation à la pleine conscience simple et accessible à tous. La pratique d’exercices d’attention à la respiration, de stimulation sensorielle et de contact à la terre (marche pieds nus) vous permettra de calmer le flot de vos pensées, vous retirer de l’agitation du quotidien et de vivre l’expérience de «l’ici et maintenant».

La session pourra être reportée en cas de météo défavorable (orage, vents violents, forte pluie).

Rendez-vous au parking du Bastberg à Bouxwiller.

Sortie gratuite – inscription obligatoire à l’Office du Tourisme 03 88 70 42 30 (Min 3 pers. – max 10 pers)

+33 3 88 70 42 30

