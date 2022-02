Atelier de décoration Wildersbach, 2 avril 2022, Wildersbach.

Atelier de décoration Wildersbach

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-02

Wildersbach Bas-Rhin

Partagez vos talents de bricoleurs et de décorateur pour concevoir des décoration thématiques, uniques et artisanales à base d’éléments naturels. Atelier ouvert à toutes les générations ! Programme 2022 : samedi 2 avril décorations de printemps-Pâques, mercredi 26 octobre décorations d’automne-Halloween et samedi 19 novembre décorations d’hiver-Noël.

dernière mise à jour : 2022-02-04 par