Portes ouvertes de l'atelier de céramique, démonstrations, initiations, exposition-ventes handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif

Atelier Céramique Berlande 13 chemin de la Caminasse 33140 VILLENAVE D’ORNON Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’atelier céramique Berlande ouvre ses portes au grand public.

Une demi-journée d’intervention en école à Villenave d’Ornon est programmée.

L’accueil de résidents d’une Maison Relais (public en difficulté sociale) aura lieu à l’atelier dans la journée du vendredi 31 mars.

Le week-end des 1 et 2 avril sera consacré au grand public. Les démonstrations et propositions d’initiation seront accessibles à tous âges.

Bienvenue à l’Atelier Céramique Berlande.

A Villenave d’ornon en Gironde, sur le territoire de Bordeaux Métropole, c’est dans cet atelier de poterie que je créée des objets décoratifs et utilitaires en céramique. Je vous y accueille sur rendez-vous, pour la boutique, ou pour un atelier.

Je le quitte régulièrement pour aller enseigner la poterie dans tout le Département.

L’atelier Céramique Berlande, c’est également une association engagée sur un territoire, celui de Villenave d’Ornon et de ses environs, en Gironde. Afin de rendre visible les métiers d’art et la céramique en Gironde, l’association organise deux manifestations par an, une sur le thème des métiers d’art, et un marché de potiers. Elle est également active pour proposer des démonstrations sur d’autres manifestations et expositions artistiques.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Sébastien LE CLEZIOO