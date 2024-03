Atelier « Bienvenue à la retraite » Le Zèbre d’Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois, jeudi 28 mars 2024.

Atelier « Bienvenue à la retraite » pour les futurs ou les jeunes retraités 28 mars et 4 avril Le Zèbre d’Acheux-en-Amiénois sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T09:30:00+01:00 – 2024-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2024-04-04T09:30:00+02:00 – 2024-04-04T16:30:00+02:00

JEUDI 28 MARS 2024 :

09h30 : Petit déjeuner.

les démarches administratives au quotidien : France services vous accompagne.

12h : Repas partagé

Comment bien manger et dormir au quotidien ? Comment bien manger et dormir au quotidien ?

Temps de relaxation et sophrologie.

16h : Fin de journée.

J E U D I 0 4 A V R I L 2 0 2 4 :

9 h 3 0 : petit déjeuneer

échnages autour du milieu associatif : favoriser l’engagement pour un viellissement en bonne santé

1 2 h : partage façon « auberge espagnole » . temps de conseil autour du numérqiue

échange avec un notaire

Le Zèbre d’Acheux-en-Amiénois 36 rue de Léalvillers, Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois 80560 Somme Hauts-de-France http://www.paysducoquelicot.com [{« type »: « phone », « value »: « 0322760658 »}]

Communauté de communes du Pays du Coquelicot