Sélestat Bas-Rhin Un moment de détente en compagnie de chiens pour mieux gérer le stress des examens (médiation animale). A partir de 12 ans. Atelier zéro stress pour les examens avec de la médiation animale, à partir de 12 ans +33 3 88 58 03 20 Un moment de détente en compagnie de chiens pour mieux gérer le stress des examens (médiation animale). A partir de 12 ans. Sélestat

