Arth Maël: Sur la nappe Mauron, 1 juin 2022, Mauron.

Arth Maël: Sur la nappe Mauron

2022-06-01 15:00:00 – 2022-06-01

Mauron Morbihan Mauron

A voir en famille à partir de 3 ans. Sur la nappe, on trouve des chansons, une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses…Plonger dans l’univers des tout-petits avec tout ce qu’il comporte d’imaginaire coloré et gustatif: ce qu’on mange, ce qu’on met à la bouche, ce qu’on déguste ou qu’on recrache. A 15h.

A voir en famille à partir de 3 ans. Sur la nappe, on trouve des chansons, une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses…Plonger dans l’univers des tout-petits avec tout ce qu’il comporte d’imaginaire coloré et gustatif: ce qu’on mange, ce qu’on met à la bouche, ce qu’on déguste ou qu’on recrache. A 15h.

Mauron

dernière mise à jour : 2022-03-03 par