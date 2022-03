Arth Maël: Gouttes de sons – Compagnie Sing Song Saint-Brieuc-de-Mauron, 25 mai 2022, Saint-Brieuc-de-Mauron.

Arth Maël: Gouttes de sons – Compagnie Sing Song Saint-Brieuc-de-Mauron

2022-05-25 10:00:00 – 2022-05-25

Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan Saint-Brieuc-de-Mauron

Invitation à entrer dans un cocon singulier d’où scintillent trois pleines lunes-tambourins.

Une harpe et des tiges de cristal, jouant sur des alliages sonores inédits, s’invitent et se mêlent à la douceur des voix et au clapotis de l’eau qui s’écoulent des calebasses, ricochent sur des bâtons luminescents et des percussions-pièges à sons.

Les mélodies, les rythmes, les chants, les costumes, tout nous évoque un ailleurs enchanteur, coloré et malicieux. Joli courant d’art frais où trois artistes, trois petites lucioles, accrochent des perles de son aux petites oreilles avec tendresse et poésie.

Une coulée douce “en-chants-tée”, autant visuelle que musicale, dans l’univers des croches et la lune ! A 10h. A voir en famille, à partir de 1 an.

