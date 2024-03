Après-midi olympique et paralympique Longchamps, samedi 6 avril 2024.

Après-midi olympique et paralympique Longchamps Eure

Rendez-vous à la mairie de Longchamps pour un après-midi organisé par Alliance Loisir et Agathe.

Venez (re)découvrir des activités telles que l’ultimate, le basket, le handball, le rugby touché, l’athlétisme, le laser run, le mölkky, les jeux de société sportifs, le tir à l’arc, Just Dance…

Formez votre équipe, venez seul(e), en famille, entre amis.

Cet après-midi est l’occasion de partager un moment entre petits et grands (les plus jeunes doivent être accompagnés d’un adulte).

Plusieurs communes vont se joindre à l’animation et un petit défi Just Dance clôturera la journée.

On compte sur vous, relevez le défi des JO !

Ouvert à tous.

Prévoir des vêtements de rechange ainsi qu’une bouteille d’eau.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

93 Rue de la Mairie

Longchamps 27150 Eure Normandie jeuxdelongchamps@gmail.com

L’événement Après-midi olympique et paralympique Longchamps a été mis à jour le 2024-03-26 par Vexin Normand Tourisme