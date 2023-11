New Kidz Cédric Orain / La Traversée LE KUBB – LE TANGRAM, 7 juin 2024, EVREUX.

New Kidz Cédric Orain / La Traversée LE KUBB – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2024-06-07 à 19:30 (2024-06-07 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Ils sont grands, ils sont tatoués, ils ont les cheveux hirsutes, ils ont des guitares et une batterie, ils font du rock, du vrai, et ils ont un message pour les enfants : brancher les amplis – mais en faisant attention à ses oreilles – et chanter à tue-tête ! Le trio le plus rock’n’roll pour les kids est de retour avec un nouvel opus qui fait la part belle aux ambiances électroniques et aux rythmes groovy tout en gardant l’énergie rock qui fait leur signature. La seule différence, ce sont les paroles qui abordent une multitude de thèmes liés à l’enfance : le réveil difficile, une petite soeur qui pleure toute la nuit, la récré… Une recette parfaite pour s’initier aux cordes du concert et partager l’énergie communicative de la musique et du plaisir d’être ensemble. Let’s rock ! THE NEW KIDZ THE NEW KIDZ

Votre billet est ici

LE KUBB – LE TANGRAM EVREUX 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Eure

13.8

EUR13.8.

Votre billet est ici