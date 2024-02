Papote-café Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure, jeudi 14 mars 2024.

Papote-café Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure Eure

Un moment de détente et de jeu pour les seniors un jeudi du mois.

Venez échanger en toute convivialité et bonne humeur partager thé ou café. Jeux et discussions seront au programme.

Pour les adultes.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 ou en ligne sur le site internet

Un moment de détente et de jeu pour les seniors un jeudi du mois.

Venez échanger en toute convivialité et bonne humeur partager thé ou café. Jeux et discussions seront au programme.

Pour les adultes.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 ou en ligne sur le site internet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 15:30:00

fin : 2024-03-14 17:00:00

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry

Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

L’événement Papote-café Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération