Visite de la ferme des cocottes Saint-Maclou, mardi 30 avril 2024.

A Saint-Maclou, en Normandie, découvrez cette ferme vivrière en agriculture paysanne et biologique nichée au coeur de la forêt.

Dans sa micro-ferme, Maud Lecarpentier est aux petits soins pour son élevage de poules, qui n’ont à leur programme que de gambader joyeusement dans le verger parmi les pommiers. Une approche respectueuse de la nature et des animaux, avec pour résultat, dans notre panier, des oeufs bio de grande qualité au bon goût de vraie. A travers les vergers et les pâtures, la visite est participative et commentée à la rencontre des poules, moutons, chèvres, cochons d’Inde et poneys…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 17:00:00

fin : 2024-04-30 18:30:00

1827 Route de Foulbec

Saint-Maclou 27210 Eure Normandie beuzeville@ot-honfleur.fr

